Florence Foresti & friends Florence Foresti & friends

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Diffusé le 06/07/2013

Florence Foresti a réuni ses amis humoristes pour laisser libre cours à leur humour ravageur et parler des relations hommes/femmes. Pour l'occasion, elle s'est entourée de ses meilleurs amis pour nous proposer des sketchs, des chansons, des parodies, des imitations et même un spectacle de danse... version Foresti bien sûr ! Autour de Florence Foresti, des invités prestigieux : Franck Dubosc, Stéphane Rousseau, Arthur, Michael Youn, François-Xavier Demaison et bien d'autres encore... Une soirée inoubliable, drôle et caustique, comme sait l'être Florence Foresti !