Foot 2 rue Deux Bleus chez les Bleus

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La première coupe du monde de foot de rue organisée à Port Marie a été un véritable succès et les Bleus, champions du monde en titre, sont aujourd'hui de véritables stars ! Pendant l'été, les frères TekNo ont quitté l'institut Riffler pour rejoindre le club professionnel et les Bleus ne sont pas sûrs de vouloir continuer sans eux... Mais quand ils sont défiés par les Mégakillers, une équipe locale qui ne respecte pas l'état d'esprit du foot de rue, ils se décident à trouver deux nouveaux joueurs !