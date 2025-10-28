Football - Équipe de France Féminine France / Allemagne

Diffusé le 28/10/2025

Commenté par Xavier Domergue et Laura Georges À l’occasion du match retour de la demi-finale de la Ligue des Nations féminine de l’UEFA 2025, la France rencontrera l’Allemagne au Stade Michel-d’Ornano à Caen. Après avoir terminé premières de la phase de groupes avec un sans-faute (6 matches / 6 victoires), les Bleues, et leur sélectionneur Laurent Bonadei, affronteront l’équipe d’Allemagne de Christian Wück pour cette rencontre décisive. L’objectif pour les Françaises : se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations !