Football - Équipe de France Féminine France / Pologne

Diffusé le 07/03/2026

Commenté par Xavier Domergue et Laura Georges À l’occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, la France affrontera la Pologne au Stade Gaston-Gérard de Dijon. En terminant à la troisième place, et après un parcours remarqué lors de la Ligue des Nations sous la direction de leur sélectionneur Laurent Bonadei, les Bleues disputeront leur 2e match de la phase de groupes qualificative pour la Coupe du Monde 2027. Face à une équipe polonaise déterminée, les Françaises devront s'imposer pour affirmer leur statut de favorites et lancer idéalement leur course vers le mondial.