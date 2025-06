Football - Équipe de France Féminine Islande / France

Commenté par Xavier Domergue et Laura Georges À l’occasion de la deuxième édition de Ligue des Nations féminine, la France affrontera l’Islande, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires, au Stade Marie-Marvingt du Mans. Le tirage au sort de cette deuxième édition, organisé le jeudi 7 novembre au siège de l’UEFA à Nyon, a révélé la composition des groupes. Les Bleues, finalistes de l’édition 2024, ont été placées dans le groupe A2. Elles seront opposées notamment à la Suisse, à l'Islande et à la Norvège. Cette phase qualificative, qui comprend six journées, débutera en février et se conclura début juin. La victoire est impérative pour la France afin d’espérer terminer à la 1re place de son groupe et se qualifier ainsi pour la phase finale de la Ligue des Nations qui aura lieu à l’automne 2025.