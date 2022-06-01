Football - Équipe de France Féminine La Marseillaise retentit dans le stade !

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Diffusé le 18/04/2026

À l’occasion de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, la France affrontera les Pays-Bas au Stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre. Parfaitement lancées dans leur campagne de qualification grâce à deux premières victoires convaincantes face à l’Irlande (2-1) et à la Pologne (4-1) début mars, les Bleues devront confirmer leur dynamique face à une solide équipe néerlandaise, elle aussi invaincue après deux journées. Seule la première place du groupe permettra à la France de se qualifier directement pour la 10e édition de la Coupe du monde féminine, qui se déroulera au Brésil, du 24 juin au 25 juillet 2027.