Football - Équipe de France Féminine Norvège / France

Diffusé le 08/04/2025

Commenté par Xavier Domergue et Laura Georges Retrouvez l’Équipe de France face à la Norvège à l’occasion d’un match décisif. Placée dans la Ligue A, la France affrontera la Norvège lors de cette 4e journée au Ullevaal Stadion d’Oslo. Les Bleues, menées par Wendie Renard et Marie-Antoinette Katoto, chercheront à s’imposer afin de conforter leur place en tête du groupe et se qualifier ainsi pour le Final 4. De leur côté, les Norvégiennes, emmenées par Ada Hegerberg et Caroline Graham Hansen, tenteront de décrocher la victoire pour garder toutes leurs chances de qualification pour la phase finale.