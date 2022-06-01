Football - Équipe de France Féminine Pologne / France

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Diffusé le 05/06/2026

À l’occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, la France affrontera la Pologne lors d’un match à l’extérieur au Polsat Plus Arena de Gdańsk. Après leur victoire convaincante lors du match aller (4-1), et une 2e place après 4 journées disputées, les Bleues, sous la direction de leur sélectionneur Laurent Bonadei, disputeront leur 5e match de la phase de groupes qualificative pour la Coupe du Monde 2027. La victoire sera impérative afin d’espérer finir en tête de leur poule et se qualifier ainsi directement pour le Mondial 2027. En déplacement face à une équipe polonaise qui voudra prendre sa revanche, les Françaises chercheront à consolider leur position de favorites et à se rapprocher de la qualification pour le mondial.