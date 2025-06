Françoise Hardy, tant de belles choses... Françoise Hardy, tant de belles choses...

Diffusé le 24/06/2017

Ce documentaire retrace l’itinéraire d’une jeune fille timide au talent fou, qui, propulsée dans le monde de la chanson et du show-biz, a toujours su garder son mystère et son indépendance. De l’enfance de l’idole des sixties à sa rencontre avec Jacques Dutronc en passant par son look, Françoise Hardy se raconte à travers ses quarante années de chansons. Elle évoque sa maladie et sa vie d’artiste étroitement liée à sa vie personnelle.