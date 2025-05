Franky Androïde à la casse

Un virus très contagieux s'est propagé dans l'école et tous les élèves sont malades sauf Franky et Roby. Mais s'ils ont échappé à l'épidémie, les deux androïdes ont d'autres problèmes : Roby est persuadé que Charlie et son père veulent le réduire ...