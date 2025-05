Franky Franky et la finale de l'Appli-thon

Lire la vidéo

C'est la finale de l'Appli-thon. Tamara et Franky se retrouvent à faire équipe, face, entre autres, à Vicky et Ariana, d'un lycée rival, qui sont prêtes à tout pour gagner. Tout le lycée est présent pour soutenir Franky et Tamara. Pendant ce temps...