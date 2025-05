Franky Franky et la soeur jumelle

Franky s'éloigne de plus en plus de ses amis humains et se rapproche de Douze et Treize. Cassandre lui installe un chargeur par panneau solaire mais Sabrina a peur qu'il ne soit pas compatible avec son système. Tamara, qui est rejetée par tout le ...