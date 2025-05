Franky Franky et ses Androïdes

Franky est triste et refuse d'aller au lycée. Douze et Treize l'entrainent à la cave où ils ont découvert une pièce inutilisée. Ils trouvent de la peinture et refont la déco, mais se mettent de la peinture partout. Clara se demande qui est Sabrina...