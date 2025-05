Franky Franky monte sur scène

Lire la vidéo

C'est le jour de la demi-finale du concours de musique : une grosse pression pour Franky et ses Androïdes et Les Humains D'abord, qui n'ont pas eu beaucoup de temps pour répéter. Tamara est prête à tout pour gagner et va soudoyer un autre groupe p...