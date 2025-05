Franky Le Concours d'Androïdes: 1ère partie

Un concours mondial d'androïdes est organisé dans le plus grand secret: Sofia et Paul y présentent Franky et Roby. Franky a toutes les chances de gagner mais c'est sans compter sur la volonté de Paul d'être sacré meilleur scientifique du monde...t...