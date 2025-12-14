Fréquenstar Émission 10

Diffusé le 14/12/2025

Retrouvez l'émission culte dans une version réinventée et modernisée. Fréquenstar, nouvelle génération, promet une expérience musicale immersive, alliant interviews intimes, performances live et découverte de nouveaux talents de la scène française. Éric Jean-Jean mettra au service de cette nouvelle version sa passion pour la musique et sa relation privilégiée avec les artistes, gages d’une véritable valeur ajoutée. Chaque semaine, il recevra un artiste dans le cadre intimiste de son propre salon pour favoriser des échanges authentiques et des confidences inédites.