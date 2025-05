Friends : Cinq filles en mission Autant en emporte le vent

Un cyclone approche du refuge. Emma se perd dans la jungle avec Ethan et ils passent la nuit dans une grotte. De leur côté, les filles mettent tous les animaux à l'abri et attendent la fin de la tempête. Le lendemain, Emma et Ethan retrouvent leur...