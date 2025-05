Gabby et la maison magique Fée Minette est malade

Lire la vidéo

Diffusé le 29/09/2023

Quand Gabby reçoit la recette de la soupe de pissenlit et un bol, elle découvre que Fée Minette est malade. Gabby et Pandy lui apportent une délicieuse soupe de pissenlit et s'occupent de son jardin pendant qu'elle se repose. Avec l'aide des Gabby...