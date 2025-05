Garfield & Cie Arbre à lasagnes : l’arbre à lasagnes

Lire la vidéo

Garfield et Odie pris au piège dans l'usine de Mama Meaney ! Et Mama Meaney qui apprend que les délicieuses lasagnes ont été tout bonnement agrafées à l'arbre, et qui décide d'échanger nos amis contre la recette de Mama Cappelletti.