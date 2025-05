Garfield & Cie Arbre à lasagnes : tous en gondole

Garfield et ses amis sont en route pour l'Italie et découvrent que Mama Meaney est sur le même vol. Ils doivent retrouver Vito avant elle. En suivant des marchands de glaces et des gondoles, ils obtiennent l'adresse de Nunzio, cousin de Vito et pr...