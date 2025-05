Garfield & Cie Le mignon la brute et le méchant : pour des lasagnes

Dans le duel qui oppose Garfield et Bruno, Garfield est le mangeur de lasagnes le plus rapide de l'Ouest. Miss Kitty Câline, admiratrice de Garfield, lui propose de la rejoindre dans sa loge pour une chanson et des cannellonis. Mais Arlène arrive ...