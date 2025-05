Garfield & Cie Méchantes machines : espoir à Sprocket

Bleen, chef de la résistance sur Sprocket, demande à Garfield et Odie de partir avec lui sur sa planète pour aider à sauver la Terre. Ils embarquent à bord de son vaisseau spatial et rencontrent Anja, une résistante. Zoé a été faite prisonnière et...