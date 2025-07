Génération Hit Machine 1997 (volume 1)

Diffusé le 01/05/2018

Revivez les moments les plus cultes de l'année 1997 (volume 1) et redécouvrez que ce fut l'année de la Razzia italienne et que le phénomène Girlsband était au top sur le plateau du Hit ; le tout commenté par une pléiade d'artistes. Vous découvrirez aussi le classement des meilleurs singles de l'année 1997...