Génération Hit Machine 1997 (volume 2)

Diffusé le 01/05/2018

Revivez les moments les plus culte de l'année 1997 (volume 2) et redécouvrez les boys band frenchies venus chanter sur le plateau du Hit. Qui a fait une petite chanson et s'en est allé ? Quelles ont été les meilleures reprises en cette année 1997 ? Toutes les réponses seront commentées par une pléiade d'artistes. Vous découvrirez aussi le classement des meilleurs singles de l'année 1997...