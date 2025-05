Génération Hit Machine 2004 (volume 1)

Diffusé le 25/05/2018

Revivez les moments les plus cultes de l'année 2004 (volume 1) et redécouvrez les reprises les plus curieuses faites cette année là, mais aussi les relookings les plus réussis. Qui avait le « girl power » en 2004 ? Toutes les réponses seront commentées par une pléiade d'artistes. Vous découvrirez aussi le classement des meilleurs singles de l'année 2004...