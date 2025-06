Génération Hit Machine 2008

Lire la vidéo

Diffusé le 26/06/2018

Revivez les moments les plus cultes de l'année 2008 et découvrez que cette année a été très disco ! Quels ont été les 3 phénomènes découverts sur le plateau en 2008 ? Quels sont les titres les plus « caliente » de l'année ? Toutes les réponses seront commentées par une pléiade d'artistes. Vous découvrirez aussi le classement des meilleurs singles de l'année 2008...