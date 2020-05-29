Génération Hit Machine, volume 2 Partie 2

Génération Hit Machine vous replonge dans le meilleur du Hit Machine des années 2000 avec toutes les stars qui ont marqué l’émission culte durant cette décennie. Pour ce second volume, Charly et Lulu accueillent Billy Crawford, Nâdiya, Lou Bega, Sheryfa Luna, Ève Angeli, Organiz. Revivez le phénomène des comédies musicales avec Damien Sargue et Cécilia Cara, Mikelangelo Loconte et Florent Mothe, Ahmed Mouici, Ginie Line et Pablo Villafranca. L’émission fera aussi la part belle aux stars dont la carrière a été propulsée grâce au « Hit Machine » dans les années 2000 et qui ont ensuite traversé les décennies : Jenifer, Amel Bent et Chimène Badi, tandis que Zazie reformera exceptionnellement son duo mythique avec Axel Bauer ! Retrouvez également de nombreuses images d’archives qui vont vous replonger dans les moments les plus marquants du Hit Machine des années 2000. Un grand show musical pour un véritable retour 20 ans plus tôt !