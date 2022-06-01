Gims & Dadju : le concert événement à Marrakech Partie 2

Au cœur de la mythique place Jemaa El Fna de Marrakech, devant plus de 100 000 personnes, Gims a réuni son frère et ses amis dans ce cadre incroyable où se mêlent toutes les cultures et les saveurs. Pour l’un des plus gros concerts de l’année, retrouvez Gims et Dadju, accompagnés de Naps, Eva, Nej et Linh. Deux célèbres artistes marocains seront également de la fête : Grini et Rym. L’un de ces artistes aura également la chance de retrouver Jamel Debbouze sur scène. Un moment extraordinaire à ne pas manquer !