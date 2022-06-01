Giroud et Stotz fêtent leurs 10 ans d'âge mental au grand Point-Virgule Giroud et Stotz fêtent leurs 10 ans d'âge mental au grand Point-Virgule

Diffusé le 05/02/2024

Cécile Giroud et Yann Stotz fêtent leurs dix ans… et ça se passe au Grand Point-Virgule pour une soirée pleine de surprises. Venez fêter l’anniversaire de ce duo improbable formé en 2014 après leur rencontre dans un hôtel. Ils se lancent dans l’humour ainsi que dans une piscine vide. Ils resteront 10 ans dans l’humour et trois semaines dans le plâtre. Depuis, ils mènent une brillante carrière sur les planches et à l’écran et dans la manucure de gros pieds ce qui leur permet de lier une forte amitié avec Jean-Pierre Castaldi, Jacques Weber et Shy’m.