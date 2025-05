Glacé S1 E2

Lire la vidéo

Diffusé le 10/01/2017

Après avoir retrouvé un cheveu de Hirtmann baignant dans le sang de la tête du cheval décapité, Servaz s'effondre. Et si l'ancien procureur enfermé depuis des années les manipulait du fond de sa cellule ? Et pourquoi ? Au centre Warnier, Diane se confronte pour la première fois à Hirtmann, qui parvient à percer la véritable identité de la jeune fille et l'officieuse raison de sa présence au centre. Convaincu de l'implication de Hirtmann dans la mort du cheval, Servaz n'a d'autres choix que de le rencontrer et l'interroger pour faire avancer l'enquête. Le dangereux prisonnier lui annonce que la nuit prochaine, dans un rayon de 10 km, un homme va mourir.