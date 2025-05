Glacé S1 E5

Lire la vidéo

Diffusé le 24/01/2017

Chaperon, le maire de Saint-Martin, est tué à son tour. Et le tueur a une nouvelle fois échappé à Servaz et Ziegler. Ces derniers découvrent des vidéos insoutenables mettant en scène Chaperon, Perrot et Garaudy, ainsi que deux autres prédateurs, traquant des adolescents comme des bêtes sauvages. Qui sont les deux inconnus ? Qui a bien pu décider de se venger 15 ans après ? Diane finit par obtenir d'Hirtmann l'endroit où sa sœur Fabienne a été enterrée. Rongé par la culpabilité, Servaz lui révèle sa responsabilité dans la mort de cette dernière.