Glacé S1 E4

Diffusé le 17/01/2017

Perrot, un proche de Garaudy, est lui aussi retrouvé mort. Une fois de plus, Servaz et Ziegler sont arrivés trop tard. Ils se replongent dans « l'affaire des suicidés » et découvrent que Garaudy et Perrot étaient très proches de l'actuel maire de Saint-Martin, Chaperon. Servaz et Ziegler parviendront-ils à éviter de nouveaux meurtres ?