Gordon Ramsay derrière les barreaux Épisode 4

Diffusé le 10/04/2013

Après six mois passés à lutter contre le système et à former les détenus, la « Bad Boys Bakery » a enfin un produit phare qu'elle peut produire et distribuer en grande quantité, son fameux gâteau au citron !