Gordon Ramsay : les recettes de Matilda En route pour l'aventure

Diffusé le 07/05/2017

Matilda et le clan Ramsay sont avides d'émotions fortes. Les parents, Gordon et Tana, emmènent la bande à Catalina Island. La tension monte alors qu'ils s'apprêtent à tester une gigantesque tyrolienne. Ayant la frousse de sa vie, l'un des membres de la famille restera sur le pont. En cuisine, Tilly prépare un chili réconfortant et un irrésistible dessert à base de meringue, de crème au citron et de framboises.