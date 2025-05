Gordon Ramsay : les recettes de Matilda Pique-nique sportif

Diffusé le 30/04/2017

Direction la plage pour Matilda et le clan Ramsay, en vue d'un entraînement physique des plus exaltants. Passionné de sport, Gordon a préparé un circuit d'entraînement pour toute la famille. Tilly leur propose un pique-nique nutritif : roulés au poulet, salade verte festive accompagnée d'une vinaigrette au miel et à la moutarde, et des barres granolas savoureuses.