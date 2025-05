Gordon Ramsay : les recettes de Matilda Relooking à Los Angeles

Diffusé le 30/04/2017

Les Ramsay s'immiscent dans l'univers mode de Los Angeles. Holly, Megan et Elspeth font la tournée des boutiques à la recherche du look parfait. Elles rencontrent Justina Sharpe, une jeune blogueuse en vogue aux États-Unis, et obtiennent des conseils pratiques pour être dans tendance à Los Angeles. En cuisine, Matilda s'intéresse à la cuisine de rue. Au menu : salade de poulet accompagnée de délicieux raviolis aux légumes et un dessert aux apparences trompeuses...