Gordon Ramsay : bataille de chefs En Écosse

Diffusé le 30/12/2018

Gordon, Gino et Fred prennent la route direction direction l'Écosse, la terre natale de Gordon. Ce dernier devra préparer un repas pour le clan Ramsay et aura besoin de l'aide de ses amis pour que tout soit parfait. Gordon fera également découvrir à Fred et Gino comment s'habiller, pêcher et manger comme un vrai Écossais.