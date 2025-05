Gordon Ramsay : bataille de chefs En Espagne (1/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 07/07/2024

Les chefs Gordon Ramsay, Gino D'Acampo et Fred Sirieix partent pour un road trip culinaire en Espagne ! Première étape, l'Andalousie, où nos trois compères vont plonger avec délice dans la culture et la gastronomie locale : concours de tapas, service à la criée, préparation de paëlla très mouvementée et démonstration de flamenco à la clé.