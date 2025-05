Gordon Ramsay : bataille de chefs En Espagne (2/2)

Diffusé le 07/07/2024

Gordon, Gino et Fred explorent le meilleur de la culture et de la cuisine espagnole. Après avoir déniché des pépites sous le soleil andalou au Sud, prochaine étape dans la Galice au Nord-Ouest, où Gordon retrouve ses racines celtes. Le trio ramassera des palourdes à Cambados et goûtera une étonnante spécialité, les pouces-pieds...