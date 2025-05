Gordon Ramsay : bataille de chefs En Grèce (1/2)

Diffusé le 02/01/2022

Les chefs Gordon Ramsay, Gino D'Acampo et Fred Sirieix reprennent la route pour une virée gourmande en Grèce ! Au cours de cette odyssée au pays d’Homère, ils prouveront que la cuisine grecque n’a rien à envier à ses rivales européennes ! Ils commencent leur aventure héllène en visitant La Crète et les principales îles des Cyclades : Santorin et Mykonos. Ils pêchent la cigale de mer, se relaxent dans des bains de boue et dégustent les spécialités locales, dont l’incomparable moussaka de Yaya Katina !