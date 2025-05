Gordon Ramsay : bataille de chefs En Grèce (2/2)

Diffusé le 09/01/2022

Les chefs Gordon Ramsay, Gino D'Acampo et Fred Sirieix reprennent la route pour une virée gourmande en Grèce ! Au cours de cette odyssée au pays d’Homère, ils prouveront que la cuisine grecque n’a rien à envier à ses rivales européennes ! Ils poursuivent leur périple en Grèce en visitant Athènes, la capitale, et les Météores. Ils s’initient aux joies de l’olympisme, organisent un concours de souvlaki et dégustent du miel produit par des religieuses dans des monastères.