Gordon Ramsay : bataille de chefs En Laponie - spéciale Noël

Diffusé le 26/12/2021

Les chefs Gordon Ramsay, Gino D'Acampo et Fred Sirieix partent pour un road trip culinaire de Noël en Laponie ! Ils partiront à la recherche des meilleurs ingrédients et seront reçus comme des rois, toujours dans l’esprit de Noël. Au programme : nage sous la glace, aurores boréales, café dans les bois et bien sûr la visite du village du Père Noël !