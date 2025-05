Gormiti : Nouvelle Génération La méthode gormian

Graven parvient à pénétrer l'esprit des Scions et tourmente leurs rêves en se servant de leurs peurs et de leurs doutes. Myridell tente d'enseigner la Voie gormian aux Scions pour fortifier leurs pouvoirs psychiques, mais Zane n'y arrive pas et me...