Grand Hôtel S2 E1 - Clair obscur

Diffusé le 07/07/2013

Alicia a épousé Don Diego et revient au Grand Hôtel après 4 mois de voyage de noces. Au même moment, suite à son électrocution, Andrés sort du coma. Julio est certain que celle-ci n'était pas un accident et décide de s'occuper de son ami, tout en menant l'enquête afin de trouver le coupable. De leurs côtés, Belén poursuit sa grossesse et Doña Sofia continue a feindre la sienne. Quant à Don Alfredo, Doña Teresa fait croire à tous qu'il est parti en voyage...