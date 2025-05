Grand Hôtel S2 E2 - L'enfant caché

Lire la vidéo

Diffusé le 07/07/2013

Belén a accouché et Doña Teresa a pris son enfant, comme convenu, afin d'en faire celui de sa fille Sofia. Toutefois, personne n'avait imaginé que Belén accoucherait de deux bébés ! Andrés et elle décident donc de garder le second et le cachent au sein du Grand Hôtel. Au même moment, Julio apprend la vérité sur Andrés et ses liens avec la famille Alarcón. Quant à Javier, il demande de l'aide à Julio afin de se débarrasser du corps du Señor Bakhtiari...