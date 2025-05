Grand Hôtel S2 E3 - Les cendres du passé

Lire la vidéo

Diffusé le 14/07/2013

Suite à l'annonce révélant la filiation d'Andrés avec la famille Alarcón, Alicia se met à poser des questions concernant les circonstances du décès de son père. De nombreux aspects sont troubles et incohérents. Pendant ce temps, Andrés décide de quitter le Grand Hôtel et trouve un nouveau travail afin de mettre en sécurité Belén et leur enfant, mais Doña Teresa ne l'entend pas ainsi. Don Alfredo s'aperçoit que sa femme lui a menti et la menace de partir avec leur fils...