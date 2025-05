Grand Hôtel S2 E4 - Au nom du père

Lire la vidéo

Diffusé le 14/07/2013

Le père d'Andrès revient au Grand Hôtel afin de revoir son fils et lui avouer qu'il regrette d'être parti ainsi et de l'avoir abandonné. Au même moment, pour des raisons financières, Doña Teresa propose la direction de l'hôtel au Marquis de Vergara et destitue ainsi Diego. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'il est ruiné. Pendant ce temps, Alicia et Julio continuent de mener leur enquête sur les circonstances de la mort de Don Carlos. Doña Teresa et Diego les surveillent de près, de peur que la vérité ne soit révélée...