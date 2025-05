Grand Hôtel S2 E5 - La main au collet

Diffusé le 21/07/2013

Julio est arrêté par la police pour une ancienne histoire le concernant. Le témoin du crime est en ville pour l'identifier. Julio retrouve alors son ancienne amie voleuse, Cecilia. Elle ne le reconnaît pas lors de l'identification, mais s'installe au Grand Hôtel et le fait chanter. Au même moment, le Marquis de Vergara et son épouse se rendent compte de la supercherie cachée derrière le nouveau poste d'Alfredo et font face. Pendant ce temps, ses soupçons grandissant, Angela découvre l'existence de Juan...