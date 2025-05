Grand Hôtel S2 E6 - La mystérieuse affaire de styles

Le Grand Hôtel s'apprête à célébrer l'anniversaire de la mort de Don Carlos et c'est l'effervescence. L'inspecteur Ayala et son acolyte s'installent alors à l'hôtel afin de mener leur enquête et d'être au coeur de l'action. Au même moment, le retour du neveu de Don Carlos révèle bien des mystères. Pendant ce temps, Javier est blessé par balle. Andrés se voit confier la charge de prendre soin de lui. Quant à Belén, elle fait chanter le vrai père des jumeaux...