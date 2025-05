Grand Hôtel S2 E8 - L'homme à la fenêtre

Belén, anéantie par le décès de Juan, échange ses enfants. Don Alfredo le découvre et apprend alors toute la vérité. Andrés se retrouve lui aussi face à de troublantes révélations. Suite à cela, Belén est congédiée et part seule. De leur côté, depuis le départ d'Andrea, Javier se sent coupable et souhaite s'engager dans les ordres, et Diego reste obsédé par l'amant de sa femme. Au même moment, Alicia et Julio découvrent une chambre secrète au sein du Grand Hôtel et s'aperçoivent que c'était celle de Don Carlos...